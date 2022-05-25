اخبار الخليج – هيئة البحرين للثقافة والآثار تشارك في «الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة» في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت هيئة البحرين للثقافة والآثار في «الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة» الذي عُقد في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 12 حتى 14 مايو 2022 بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية ومشاركة ممثلين عن أحد عشر دولة عربية وعن منظمات دولية وإقليمية وخبراء وباحثين متخصصين في الشأن الثقافي ومنظمات العمل العربي المشترك، ومثّلت هيئة الثقافة في الملتقى الأستاذة هيا السادة رئيس الشؤون الثقافية بإدارة الثقافة والفنون.

وانقسمت أعمال الملتقى، التي تناولت في مجملها التجارب العربية في مجال الحوكمة الثقافية، إلى جلسات علمية رفيعة المستوى وحلقات نقاش وتشبيك وتبادل خبرات وبناء علاقات.

وضمن الجلسة العلمية الخامسة بعنوان «الحوكمة الثقافية في الدول العربية: تجارب وعينات» التي عقدت يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 تحدثت الأستاذة هيا السادة عن الحوكمة الثقافية والتشريعات المتعلقة بها في هيئة البحرين للثقافة والآثار والتي تدعم دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنفيذ برنامج وطني للثقافة المجتمعية وتحديث الأنظمة واللوائح الثقافية إلى جانب استعراضها لهيكل التدابير القانونية لحماية الآثار والتراث ووسائل إدارة المدن القديمة والمواقع التاريخية في بالمملكة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسات الثقافية في الدول العربية، والتعريف بأدوات وآليات الحوكمة والأطر القانونية الضرورية لتفعيل مبادئها في الشأن الثقافي، ودورها في تفعيل المؤسسات الثقافية من أجل تحقيق أهداف التنمية، وتطوير التشريعات التي تنظم العمل الثقافي، وفقاً للمعايير الدولية والممارسات المهنية.

كما يسعى إلى مقاربة التجارب العربية في مجال حكومة الثقافة، وإطلاق عملية لتبادل الخبرات بين الدول ومساعدة المؤسسات الثقافية المحلية على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في تسيير الموارد والتنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، ودعم آلية اتخاذ القرارات السليمة التي تمكن من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمؤسسات الثقافية.

ومن المؤمل أن يحقّق الملتقى عدة نتائج منها: وضع خطة عمل لتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسات الثقافية في الدول العربية، إطلاق الشبكة العربية للحوكمة الرشيدة في مجال الثقافة، إطلاق مشروع عربي لقياس النزاهة والشفافية في القطاع الثقافي.