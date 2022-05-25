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مدغشقر تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم، معالي وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإنابة لجمهورية مدغشقر ليون راكوتونيرينا، في العاصمة أنتاناناريفو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، أعلن معالي وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإنابة بجمهورية مدغشقر، أن بلاده بتوجيهات من فخامة الرئيس تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر معالي المستشار الأستاذ أحمد قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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