شكرا لقرائتكم خبر عن 2393 دراسة لتطوير الأداء المؤسسي في ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز مكتب التطوير وقياس الأداء التابع لديوان المظالم منذ إنشائه في الربع (الثالث) من العام 1438هـ, أكثر من 2884 دراسة وإجراء ومؤشر أداء، وقدم عدداً من الدراسات لتطوير الأداء المؤسسي وإجراءات العمل لشتى تخصصات وإدارات ديوان المظالم ودوائره.

ويُعد المكتب -الذي يعمل على تطوير أساليب العمل وجودتها وتبسيط إجراءاتها بهدف تطوير الأداء المؤسسي لديوان المظالم في كافة العمليات والخدمات-, واحداً من أهم إدارات ديوان المظالم ومخرجات إستراتيجيته الحالية بهدف تصميم وتنفيذ نماذج العمل بما يتواكب مع مستجدات المرحلة تقنياً وإدارياً.

وأعد المكتب 925 نموذج عمل و191 مؤشراً لقياس الأداء حاز بموجبها على اعتماد الآيزو للمواصفة(9001-2015) لثلاث سنوات متتالية، ويرتبط المكتب تنظيمياً بمركز دعم القرار الذي يحظى بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ إيماناً بأهمية تطوير وقياس الأداء وتجويد العمل وتبسيطٍ لإجراءاته وتفعيل ذلك على ما يقدمه ديوان المظالم من أعمال وخدمات.