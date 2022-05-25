شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لرفع كفاءة العمل ودعم الحركة السياحية والتجارية في «جسر الملك فهد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمكتبه يوسف بن إبراهيم العبدان الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وخلال اللقاء، تم بحث أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التطويرية التي تسعى لتنفيذها مستقبلاً من خلال زيادة فاعلية الأداء وتطوير الأنظمة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم هذا المرفق الحيوي الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبما يسهم في رفع كفاءة العمل وسبل دعم الحركة السياحية والتجارية .

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف عن بالغ شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات مشيداً بجهوده في الارتقاء بالعمل في قطاع المواصلات والاتصالات.

حضر الاجتماع المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل الوزارة للنقل البري والبريد عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.