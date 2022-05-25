شكرا لقرائتكم خبر عن 359 مليار صادرات المملكة خلال 3 أشهر / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - صادرات البترولية تقفز بنسبة 90%

سجلت الصادرات السلعية لمملكة ارتفاعا بنسبة 72% خلال الربع الأول 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 359,3 مليار ريال مقابل 208 مليار ريال خلال الربع الأول 2021.

وعزا تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء أسباب الارتفاع على لزيادة الصادرات البترولية بمقدار 133,6 مليار ريال بنسبة 90,3%، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي بنسبة 78,3 خلال الربع الأول 2022 مقابل 71,1% في الربع الأول عام 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 37,4 مليار (11,6% ) مقارنة بالربع الرابع عام 2021.

وقال التقرير، ان الصادرات غير البترولية ( شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعا بنسبة 29,4% خلال الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الأول عام 2021، حيث سجلت 77,8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 5,4% بالمقارنة مع الربع الرابع 2021,

وذكر التقرير، ان الواردات ارتفعت بنسبة 12,5% لتصل الى 17,4 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، حيث قيمتها 156,8 مليار ريال في الربع الأول 2022 مقابل 139,4 مليار في الربع الأول عام 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 8,2 مليار بنسبة 5,5% بالمقارنة مع الربع الرابع 2021، مؤكدا، ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية الى الواردات في الربع الأول 2022 الى 49,6% مقابل 43,1% في الربع الأول 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية (29,4%) عن الارتفاع في الواردات (12,5%) خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير، ان منتجات الصناعات الكيماوية و ما يتصل بها تعد من اهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 34,2% من اجمالي الصادرات غير البترولية و ارتفعت بنسبة 62,9% بمقدار 10,3 مليار ريال، وبعدها تأتي " اللدائن و المطاط و مصنوعاتها " بنسبة 30,2% من اجمالي الصادرات غير البترولية، فقد ارتفعت نسبة 17,4% بمقدار 3,5 مليار عن الربع الأول 2021، واهم السلع المستوردة " الالات و الأجهزة و المعدات الكهربائية و اجزاؤها " و التي تشكل 20,5% من اجمالي الواردات، ثم معدات النقل و اجزاؤها وهي تشكل 14,5% من اجمالي الواردات.

وقال التقرير، ان قيمة صادرات المملكة الى الصين بلغت 60,5 مليار (16,8%) خلال الربع الأول 2022، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند بقيمة بلغت 41,4 (11,5%) و بعدها اليابان بقيمة بلغت 37,6 مليار (10,5%)، فيما بلغت قيمة الواردات من الصين 34,7 (22,1%) في الربع الأول 2022، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، و تليها الولايات المتحدة بقيمة 14 مليار (8,9%) و بعدها الامارات العربية بقيمة 9,8 مليار ريال (8,9%).