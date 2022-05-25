ماذا يحدث لأمعائك عند تناول دقيق الشوفان؟

محمد بن مسعود - الدمام - من المعروف أن الشوفان يحمي قلبك ويقوي الأوعية الدموية ويخفف محيط الخصر لديك، ويعد غذاء كامل من الحبوب المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى ، فإن دقيق الشوفان يعمل أيضا من أجل تحسين الأمعاء، وفى السطور القادمة سنوضح فوائده للجهاز الهضمى ، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

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تقليل الإمساك:

أكدت بحث نشر في المجلة البريطانية للتغذية، أن الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض الأمعاء ، يمكن أن يقلل الشوفان ونخالة الشوفان بشكل كبير من الإمساك، من المحتمل أن يكون جزء النخالة من حبوب الشوفان مسئولاً عن قدرة دقيق الشوفان على تحريك الأشياء.

يبطئ عملية الهضم :

ربما لاحظت أن عبوات الشوفان تحتوي على الألياف القابلة للذوبان ، ومن بين فوائده العديدة خفض الكوليسترول وتحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، هذا النوع من الألياف له بعض التأثيرات الخاصة جدًا على أمعائك، نظرًا لأنه ينتج مادة لزجة شبيهة بالهلام في الجهاز الهضمي ، فيمكنه في الواقع إبطاء عملية الهضم ، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

يغذي الميكروبيوم:

نسمع جميعًا الكثير عن أهمية الحفاظ على ميكروبيوم صحي ويعرف أيضًا باسم تريليونات البكتيريا التي تعيش في أمعائنا، تتمثل إحدى الطرق الممتازة لتعزيز صحة الميكروبيوم شديد الأهمية في إطعامه النوع الصحيح من الألياف، المعروف باسم الألياف البريبايوتيك .

يحسن أعراض أمراض الأمعاء:

إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، فلا تتفاجأ إذا أوصى طبيبك أو اختصاصي التغذية بدقيق الشوفان لوجبتك الصباحية، وجدت بعض الأبحاث أن تناول المزيد من نخالة الشوفان يمكن أن يؤدي إلى تحسن طفيف في أعراض التهاب القولون التقرحي.