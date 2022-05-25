شاومي وLeica Camera تعلنان تعاوناً استراتيجياً طويل الأمد

محمد بن مسعود - الدمام - لتكون هذه الشراكة بداية عصر جديد من مفهوم التصوير في الهواتف الذكية في شهر يوليو القادم

أعلنت شركة شاومي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وشركة Leica Camera الألمانية التي تعد أسطورة في عالم التصوير، توقيع تعاون استراتيجي من أجل تطوير مفهوم كاميرا التصوير عبر الهاتف المحمول، لتكون باكورة هذا التعاون إطلاق أول هاتف ذكي رائد وذي إمكانات تصوير متطور رسمياً في يوليو من هذا العام، بالاعتماد على خبرات وتقنيات الشركتين.

تأسست شركة شاومي في عام 2010، ومنذ انطلاق أعمالها قبل 12 عاماً، استطاعت الاستحواذ على المرتبة الثالثة عالمياً كأكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية، نتيجة شغف الشركة بتطوير التقنية للجميع.

بالنسبة إلى شاومي، الشغف يكمن في صناعة منتجات مذهلة وبأسعار في متناول الجميع، مما يساهم في إتاحة الفرصة للعالم بالاستمتاع بحياة أكثر رفاهية من خلال التكنولوجيا الحديثة. إذ تباع منتجات شاومي الذكية في أكثر من 100 دولة ومدينة حول العالم، ويرجع ذلك لنشاطها في البحث والتطوير ورغبتها الحثيثة بالاستثمار طويل الأمد في مجال التكنولوجيا، إذ أصبحت شاومي رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي خصوصاً الإلكترونيات الاستهلاكية والتصنيع الذكي. أما في مجال التصوير، فمن خبراتها التقنية في البصريات، والعدسات، والرقائق، والخوارزميات، وفهمها العميق لاحتياجات التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، فإنها توفر تجربة تصوير غير عادية، بما في ذلك، الصور الشخصية والمشاهد الليلية واللقطات اليومية.

و من ناحية شركة Leica Camera، فمنذ أكثر من 100 عام، كانت هذه العلامة التجارية تصنع كاميرات خفيفة الوزن يفضلها المصورون شبه المحترفين، وتحمل خصائص بصرية من العدسات ذات مستوى عالمي، مما يلبي رغباتهم. وذلك من خلال براعتها في الهندسة البصرية والحرفية عالية المستوى، ويسهل على أي شخص التعرف على كاميرات Leica من خلال علامتها التجارية «النقطة الحمراء» والتي تعد جذّابة للمستهلكين، جيلاً بعد جيل طامحين في امتلاك هذه التحفة الفنية من حيث التصميم ودقة التصنيع فهي تجذب المصورين المحترفين، والموهوبين الناشئين حول العالم.

تحمل شاومي وLeica نفس الأفكار فيما يتعلق بالتصوير عبر الهاتف المحمول، حيث تحرص كلاهما على اكتشاف الأداء البصري وتجربة التصوير الفوتوغرافي من خلال التكنولوجيا الحديثة، والحرص على الارتقاء بجودة التصوير.

وفي هذا الصدد ذكر المؤسس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شاومي، لي جون: “تركز شاومي على الارتقاء بالتجربة الكلية للمستخدم، وتسعى دائماً إلى اكتشاف إمكانيات تصوير عالية الجودة عبر هواتفها الذكية، حيث تتوافق أفكار ومساعي شاومي مع Leica، وهذا التعاون يعطي دفعة قوية لاستراتيجية تقنيات التصوير الخاصة بشركة شاومي. في هذا التعاون من حيث التصميم البصري وضبط التوجهات الجمالية، ومن خلال هذا التعاون، ستشهد التقنيات المبتكرة وفلسفة المنتجات المتطورة والخبرات التي تملكها الشركتان في مجال التصوير اندماجاً عميقاً غير مسبوق”.

من ناحيته، يضيف ماتياس هارش، الرئيس التنفيذي لشركة Leica Camera AG: “إنه لشرف كبير أن نعلن عن تعاون استراتيجي طويل الأمد مع شاومي اليوم. حيث تعد كل من Leica وشاومي علامتين تجاريتين متميزتين عالمياً، فمن خلال تعاونهما غير المسبوق، سيعمل كلا الطرفين على إثراء تجربة العملاء من خلال عصر جديد بالتصوير عبر الهاتف المحمول، ونحن واثقون بأن أول هاتف ذكي رائد يتم تطويره بشكل متقدم بتقنية رائدة لكلا الشركتين بشكل واضح، وسنوفر للمستهلكين في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول جودة صورة استثنائية تحمل جماليات Leica الكلاسيكية وإبداعها اللا متناهي، وهذا سيفتح عصراً جديداً للتصوير عبر الهاتف المحمول”.