محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار الأتربة المثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.