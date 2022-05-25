وزير الاستثمار: أحدث سيارة بالعالم سيتم تجميعها بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

زف وزير الاستثمار خالد الفالح بشرى سارة للمواطنين بالمملكة بشأن تجميع أحدث السيارات بالعالم في المملكة.

وقال خلال كلمته بمؤتمر “دافوس” الاقتصادي، إن أحدث السيارات الكهربائية في العالم سوف يتم تجميعها بالمملكة ، مضيفاً أنها واحدة من 3 وحدات لتجميع السيارات.

وأكد “الفالح” أن الوزارة تركز على هذه القطاعات المفتوحة بالمملكة للاستثمار المباشر.

ولفت إلى أن الاستثمارات في المملكة وصلت إلى 20 مليار، ولخلق التنافسية أصدرنا خطة استراتيجية وطنية مفصلة لكل المستثمرين في كافة القطاعات