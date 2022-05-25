بعد أزمة القمح .. أكبر مُنتِج للسكر في العالم يعتزم وقف تصديره

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – الأمين العام: مسيرة مجلس التعاون تحافظ على المكتسبات وتحقق التكامل.. وتبني للمستقبل.. وتصون الأمن والاستقرار كأنجح تجربة تكاملية

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