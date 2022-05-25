- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، بحضور مدير فرع الهيئة بالأحساء فراس العويفير، وعدد من منسوبي الفرع.
واستعرض العسكر مهام الهيئة العامة لعقارات الدولة، ودورها في حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبحث تحويل عقارات الدولة إلى فرصٍ تنموية واقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في محافظة الأحساء، كما جرى استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2021م، التي تسهم في تحقيق رؤيتها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشاد سمو محافظ الأحساء بإستراتيجية الهيئة وما حققته من إنجازات ونقلات نوعية أسهمت في رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يستقبل نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.