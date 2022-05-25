محافظ الأحساء يستقبل نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، بحضور مدير فرع الهيئة بالأحساء فراس العويفير، وعدد من منسوبي الفرع.

واستعرض العسكر مهام الهيئة العامة لعقارات الدولة، ودورها في حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبحث تحويل عقارات الدولة إلى فرصٍ تنموية واقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في محافظة الأحساء، كما جرى استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2021م، التي تسهم في تحقيق رؤيتها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بإستراتيجية الهيئة وما حققته من إنجازات ونقلات نوعية أسهمت في رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل.