شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاستشاري في «شؤون الحرمين» يناقش الاستعدادات لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، خلال ترأسه المجلس الاستشاري, استعدادات الرئاسة لموسم حج هذا العام 1443هـ، بحضور عدد من أعضاء المجلس من قيادات الرئاسة. وأكد معاليه ضرورة تكامل الجهود لاستقبال موسم الحج والنظر في الاستعدادات ووضع الخطط التشغيلية للإدارات ومناقشتها وتطويرها وفق المستجدات التي تراعي عودة الكثافة البشرية وفق المقررات والإجراءات المتبعة لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام. ونوه معاليه، بضرورة بذل مزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، حيث إن الرئاسة تسعى لإنجاح هذا الموسم تنفيذًا للتوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعيًا الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.