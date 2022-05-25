ارتفاع أسعار النفط .. و”برنت” أعلى 114 دولارًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار النفط في تداولات الأربعاء بعد يومين من الانخفاض، عقب تقديرات أشارت إلى المزيد من الانكماش لمخزونات البنزين الأمريكية قبيل انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.63% أو بقيمة 72 سنتًا إلى 114.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.69% أو 76 سنتًا عند 110.53 دولار للبرميل.
وأعلن معهد البترول الأمريكي مساء أمس تراجع مخزونات البنزين بمقدار 4.22 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى لهذا الوقت من العام منذ عام 2013، وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
هذا ولم تستبعد وزيرة الطاقة الأمريكية “جنيفر جرانهولم” لجوء إدارة الرئيس “جو بايدن” إلى فرض قيود على التصدير، من أجل تخفيف الزيادة الحادة في أسعار الوقود بالأسواق المحلية.
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وفي الصين، كثفت بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي “كوفيد-19″، بينما تخطط السلطات في شنغهاي للإبقاء على معظم القيود سارية هذا الشهر قبل الرفع الكامل اعتبارًا من الأول من يونيو.
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