رئيس هيئة الأركان الأمريكية يُحذر من خطر اندلاع حرب بين «قوى عظمى»

محمد بن مسعود - الدمام - حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، من اندلاع حرب عالمية، مؤكدًا أن العالم يعيش خطر اندلاع حرب بين قوى عظمى وليس مجرد منافسة فيما بينها.

وأوضح أن نظام الأمن الدولي العالمي بأكمله الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية سيصبح على المحك، إذا أفلتت روسيا من العقاب بعد هجومها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا انتهكت النظام العالمي وغزت أوكرانيا بشكل غير قانوني بهدف الاستيلاء عليها.

وأشار إلى أن الدول الكبيرة لا تقوم بعدوان عسكري ضد الدول الصغيرة، وهذا بالضبط ما حدث، عدوان عسكري غير مبرر من قبل روسيا ضد دولة أصغر وهي أوكرانيا، الأمر الذي خالف النظام الدولي الذي استمر العمل به منذ 78 عاما عامًا.

وأكد أنه منذ بداية الحرب العالمية الأولى وحتى العام 1945، أي نهاية الحرب العالمية الثانية، قتل 150 مليون شخص، الأمر الذي لا يريده الجميع أن يتكرر.