كندا ترصد 15 إصابة بجدري القرود وتتوقّع مزيداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي، إن الإقليم سجّل 15 حالة إصابة مؤكّدة بجدري القرود، حتى يوم الإثنين، مع توقّع مزيدٍ من الحالات في أجزاءٍ أخرى من البلاد.

وأبلغ ما يقرب من 20 دولة، لا يتوطن فيها جدري القرود، عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكّدة أو اشتباهٍ معظمها في أوروبا.

وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو، إنه تم إرسال مزيدٍ من العيّنات من أجزاءٍ أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيغ لفحصها.

وأضاف في بيان: “نتوقع تأكيد مزيدٍ من الحالات في الأيام المقبلة”. ولم يتضح بعد الأعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف، سُجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، وزاد عدد الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي. أخبار قد تهمك