ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسيتين الهندية، والمصرية، يعملان على آليتين استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك، وطبقت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.