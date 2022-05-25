اخبار الخليج – مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يرخص لشركة المنارتين بمزاولة لأعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد «Post Tensioning»

محمد بن مسعود - الدمام - تابع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية تنظيم أعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد (Post Tensioning Engineering) التي يجري تنفيذها من قبل المقاولين والمكاتب الهندسية في مملكة البحرين. وقد أصدر المجلس تعميمًا بتاريخ 27 يونيو 2019 بشأن المتطلبات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية التي تقوم بأعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد في المملكة. ومنذ ذلك الحين، فإن المجلس يعمل على تنظيم هذا القطاع مع العديد من المقاولين والمكاتب الهندسية في المملكة لضمان أن تكون الكوادر التي تقوم بتنفيذ هذه الأعمال مؤهلة فنيًّا والتأكد من تضمين ذلك في عقود إنشاء المباني.

وأعلنت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أنه قد تم إصدار ترخيص مكتب هندسي لـ شركة المنارتين على الفئة «هـ» لمزاولة أعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد.

وقد تعاونت شركة المنارتين، والتي تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الخرسانية في مملكة البحرين، مع المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية للحصول على الترخيص المطلوب لفتح خط أعمالهم الجديد في إعداد تصاميم الخرسانة اللاحقة الإجهاد.

وتعتقد شركة المنارتين هي أول شركة في مملكة البحرين تحصل وبنجاح من المجلس على ترخيص لهذه الشعبة، وذلك من خلال استيفائها لاشتراطات الاعتماد كونها شركة هندسية رائدة تلبي معايير التميز التي وضعها المجلس لتنفيذ أعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد. وحث المجلس الشركات الأخرى التي تزاول هذه الأعمال على المبادرة في تقديم طلبات الترخيص تحت الفئة المناسبة.

وفي هذا الإطار، فقد هنأت رئيس المجلس شركة المنارتين حصولها على الترخيص من المجلس، وذكرت أن هذا من شأنه أن يضع حجر الأساس لشركات تصنيع الخرسانة الرئيسية الأخرى التي تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال الخرسانة اللاحقة الإجهاد، أو تعتزم القيام بهذا النوع من العمل، لطلب الحصول على الترخيص من المجلس.

وقد أكدت المهندسة مريم أحمد جمعان بأن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية هو الجهة الحكومية المعنية بترخيص المكاتب الهندسية والمهندسين في مملكة البحرين، وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وتعتبر مزاولة المكاتب الهندسية والمهندسين لمهنة الهندسة دون الحصول على ترخيص من المجلس مخالفة قانونية.