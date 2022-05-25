اخبار الخليج – رئيس الأوقاف السنية يستقبل الشيخ محمد بن ناصر العجمي من دولة الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الشيخ د.راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بمكتبه فضيلة الشيخ المسند محمد بن ناصر العجمي المحقق في التراث الإسلامي من دولة الكويت الشقيقة بمعية فضيلة الشيخ المسند د. نظام بن محمد يعقوبي العباسي .

هذا وقد أثنى سعادة رئيس مجلس الاوقاف السنية على جهود الضيف في خدمة السنة النبوية والتراث الاسلامي مقدرا ما يقدمه فضيلته للساحة الدعوية على جميع المستويات المحلية والدولية على مستوى العالم الإسلامي .

وفي الختام أعرب الضيف فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي عن شكره الى سعادة رئيس مجلس الاوقاف السنية على حفاوة الأستقبال وما يقدمه سعادته من دور بارز في إقامة المجالس العلمية في المساجد والجوامع بمملكة البحرين و نشر العلم الشرعي بين الأئمة والخطباء وطلبة العلم بشكل دوري لتحقيق رسالة المسجد .