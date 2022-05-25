تقنية رفحاء تنفذ لقاء تثقيفيا بعنوان “مهارة الاستعداد للاختبارات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية نظمت كلية التقنية بمحافظة رفحاء أمس لقاء تثقيفيا بعنوان “مهارة الاستعداد للاختبارات” ضمن مبادرة الإثراء المعرفي للمتدربين. وتناول اللقاء عددا من المحاور تضمنت تعريف المتدربين بأهمية الاستعداد للاختبارات وكيفية تنظيم الوقت وكيف التغلب على توتر الاختبارات، والتدريب على مهارات الاستعداد والاستذكار الجيد للاختبارات ،وأهمية التخطيط للمذاكرة للفترة القادمة، ووضع خطة لتنظيم عملية المذاكرة الفعالة، قدمها وكيل التدريب صلاح بن عواد الشمري وذلك بمسرح مبنى الدراسات العامة. وأكدت الكلية أهمية الاستعداد والتهيئة النفسية والتنظيم الجيد مبكرا للاختبارات لتحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية المرجوة .

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