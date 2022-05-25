حرم أمير المدينة ترعى حفل تخريج طالبات الدفعة الثامنة عشرة بجامعة طيبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

رعت حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأميرة لولوة بنت أحمد بن مساعد السديري أمس حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة لعام 1442 – 1443 هـ بمشاركة أمهاتهن وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة .

بدأ الحفل بمسيرة الطالبات الخريجات من الدراسات العليا لخريجات الدكتوراه والماجستير ثم المتفوقات وخريجات البكالوريوس لأقسام ( الطب ، الأسنان ، الصيدلة ، العلوم الطبية التطبيقية ، التمريض ، كلية علوم التأهيل الطبي ) .

وثمن معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بكلمته التي ألقاها في الحفل رعاية سمو الأميرة لولوة السديري لحفل التخريج ومشاركتها بناتها الطالبات يوم فرحتهن ، كما قدّم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل للجامعة ومتابعتها المستمرة لمسيرتها التعليمية ، كما هنأ الطالبات الخريجات داعياً الله أن يوفقهن لخدمة دينهن ووطنهن ، مضيفاً أن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها ومن القيم أصفاها وأنقاها ومن المهارات أفضلها وأقواها .

عقب ذلك ألقت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة طيبة الدكتورة أحلام فلاته كلمة رحبت من خلالها بالأميرة لولوة السديري والحضور وقالت للخريجات ” أنتن يا طالباتنا العزيزات فخرنا وأملنا ونحن من نعمل جاهدين حتى نسلحكن بكل ما يلزم وندفعكن لتحققن ذواتكن ولتدركن قيمة أن نتعلم ونعمل من أجل إعمار الأرض بالخير ومن أجل إعمار مملكتنا ودعمها حتى نعطيها كما أعطتنا هي دائما وما تزال تعطينا فأنتن من سوف نسلمكن الراية لتكملن الطريق من بعدنا وتحققن لنا ما عجزنا نحن عن تحقيقه وفقكن الله وسدد على الدرب خطاكن وحفظكن من كل شر ومكروه ” .

ثم ألقت وكيلة كلية الطب الدكتورة نوال المحمدي على الطالبات القسم. وبعد ذلك تم توزيع شهادات التفوق على الخريجات من قِبل سمو الأميرة وعميدة الدراسات الجامعية.