استمرار الأتربة المثارة على نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً متقدماً باستمرار الأتربة المثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم .