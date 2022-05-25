محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 8 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .