محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. نجمة طيور الجنة ’’أمينة كرم‘‘ تظهر بجمال صاروخي بعد أن تزوجت وخلعت الحجاب والمفاجأة في مهنتها الجديدة! .. ( صورة ) !

بدأت شهرة أمينة كرم في عالم الإنشاد عام 2013، بعد حصولها على لقب أحسن صوت في العالم العربي في قناة طيور الجنة الفضائية، في برنامج المواهب صوتك كنز الذي شارك فيه عدد كبير من أطفال الدول العربية.

وحصلت أمينة كرم على المركز الأول بتفوق وجدارة مميّزة، واشتهرت شهرة واسعة وكبيرة في قناة طيور الجنة بعد حصولها على جائزة أحسن صوت.

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ومن أشهر أغاني أمينة كرم في طيور الجنة : وكبرنا، بنحييه، منا الرجاء، بنت النيل، يا رمضان. ولا كان على بالي، سيدي القاضي، امسح دمعات اليتيم، بنت صغيرة، صدى صوتك، حنصلي في الأقصى، رفقا بالقوارير، صباح الفل، آخر النهار، يا صبية، كيف بتقضي أوقاتك، أنا مالي فيهاش، وغيرها الكثير.

في نوفمبر 2019، فاجئت نجمة طيور الجنة أمينة كرم الجمهور بظهورها بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وأعتبر البعض هذا الظهور بأنه بداية تحول من الإنشاد إلى عالم الموضة والشهرة على السوشال ميديا.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب بعد زواجها واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ”مُنشدة” عبر قناة خاصة بالأطفال.

أمينة كرم غنت لطيور الجنة ثم أصبحت نجمة سوشال ميديا وخلعت الحجاب

وفي يناير 2022، قررت أمينة كرم إنهاء مشوارها في مجال الإنشاد بعد سنوات طويلة من العطاء، والتفرغ لحياتها الخاصة وعملها في التسويق بعيدا عن المجال الفني.

وكشفت أمينة كرم في تصريح صحفي أنها قررت الإبتعاد عن المجال الفني بشكل نهائي، وتخصيص صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” للتواصل مع محبيها، ومشاركتهم تجاربها في الحياة، إلى جانب النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر للفتيات اللواتي يتابعن صفحتها.

ويتابع المغربية أمينة كرم عبر حسابها على موقع “إنستغرام” أزيد من 822 ألف شخص، فهي تحرص على مشاركتهم صورها من يومياتها، وإطلالاتها.

واشتهرت أمينة كرم بأدائها الأناشيد الدينية عبر قناة “طيور الجنة” من بينها، أنشودة “بنحييه”، و”المغرب”، و”صدى صوتك”، و”كبرنا”، و”ولا كان على بالي”، و”آخر النهار”، و”تحقق حلمي” وغيرها من الأغاني الدينية التي حققت أزيد من 100 مليون مشاهدة عبر القناة بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.