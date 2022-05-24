إزالة مظاهر التشوه البصري

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة لـ«معالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وكثّفت بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتان جهودهما الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال قيام الفِرق الرقابية التابعة لكل بلدية بتنفيذ جولات ميدانية على المرافق العامة، أسفر عنها إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام؛ تمثلت في 144 من الحواجز ذات أحجام مختلفة، و 7 مظلات مخالفة ومصادرة كراس مخالفة على الشوارع العامة، إضافةً إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات مُقامة أمام المنازل مشوّهاً للمظهر العام في عدد من المواقع.



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