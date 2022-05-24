اليوم انتهاء مهلة العد الذاتي للتعداد السكاني

تنتهي اليوم المهلة المحددة من الهيئة العامة للإحصاء للعد الذاتي، وهي الطريقة التي سمحت بها الهيئة للمواطنين والمقيمين بالتجربة في المشاركة بالإحصاء من خلال الدخول على الرابط المخصص للعد الذاتي وتعبئة البيانات الخاصة بالفرد وأسرته، وذلك بإدخال الرقم أو الباركود الذي وضعته الهيئة على المنزل في فترة سابقة استعدادا للعد الذي بدأ قبل عدة أيام، وحدد 25 مايو كمهلة أخيرة للتجربة الذاتية، في حين يبدأ الباحثون في تعبئة وزيارة السكان للإحصاء لاستكمال مجريات الإحصاء.

دعم تقني

وحول المشكلات التقنية التي تواجه البعض، أوضح مدير مشروع تعداد السعودية 2022، عبدالله المزيني لـ«دوت الخليج»، أنه مع انطلاقة مشروع بحجم التعداد فمن الطبيعي وجود تحديات تقنية متعلقة بالمشروع، ولكن تمت معالجة جميع هذه التحديات خلال الأيام الثلاثة الأولى من التعداد، ووفرت الهيئة فريق دعم تقني يعمل بشكل مستمر في 13 منطقة إدارية لمساعدة الباحثين لحل المشاكل التقنية بشكل مباشر وسريع، إضافة إلى وجود مركز دعم تقني رئيسي، وقد تمكنا من التغلب على جميع التحديات التقنية التي واجهت الباحثين عند انطلاق العمل الميداني.

أعمال ميدانية

وأشار المزيني إلى أن الهيئة العامة للإحصاء نفذت إستراتيجية التدريب لتعداد السعودية 2022 باستخدام أسلوب التدريب المركزي لجميع المشرفين، والنواب، ومساعدي المشرفين في مكان واحد وشملت 7 أيام تدريبية، وذلك من أجل توحيد المفاهيم لكافة الأعمال المكتبية والميدانية لأعمال التعداد، وتعميم الدروس المستفادة من الخبرات السابقة للمدربين والمتدربين خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة في التدريب وتحقيق التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال المحاضرات التي تقدم بواسطة المدربين والتطبيقات الميدانية والمكتبية وحلقات النقاش وورش العمل والمناقشات بين المتدربين، إضافة إلى التركيز على ورش العمل والتدريب الميداني، وكيفية استخدام الأجهزة اللوحية، وتم إجراء تقييم شامل لكل المشاركين مع نهاية كل برنامج تدريبي، وتم اختيار العاملين في التعداد بناء على نتائج التقييم.

زيارات الباحث

وعن شكوى بعض الباحثين من عدم التعاون معهم، قال المزيني: الحالات قليلة جداً ولا تكاد تذكر، وتعاون المواطنين ووعيهم وتجاوبهم عال، فقد شارك في التعداد أكثر من 4 ملايين شخص من خلال العد الذاتي فقط، وأكملت العديد من الأسر التعداد من خلال الباحثات والباحثين الميدانيين، ولضمان سلامة وأمن الجميع من سكان وباحثين، يجري التنسيق بشكل مستمر مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، ويسير التعداد ولله الحمد حسب الخطة الموضوعة له.

واختتم مدير مشروع تعداد تصريحه بأنه سيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية اليوم الأربعاء 25 مايو، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد بعد هذا التاريخ.

الفرد والأسرة

واستعرض عدد من المواطنين تجاربهم في تجربة العد الاحصائي الذاتي والذي يختص بالفرد وأسرته ويطرح عددا من الاسئلة حول المستوى التعليمي والوظيفي والمولد ومقر السكن والتنقل في السكن أو التقديم على العمل، كذلك العمل خلال الأيام الماضية، كذلك ركز العد في أسئلته على اللغة واللغة المستخدمة بين أفراد العائلة داخل المنزل.

في حين شارك عدد من الجهات الحكومية والمسؤولون والحسابات المتنوعة في نشر الوعي والتثقيف حول المشاركة في الإحصاء واختيار الخيار الأسهل والأفضل بالدخول عبر الرابط المعلن من قبل هيئة الإحصاء وتعبئة البيانات والإجابة عن الأسئلة والمساهمة في عمل الهيئة للإحصاء والتعداد السكاني.