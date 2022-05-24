استمرار الغبار والشرقية الأعلى حرارة في العالم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات باستمرار الحالة الغبارية، وتأثر الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، بالأتربة والعوالق الترابية المتسببة في شبه انعدام الرؤية الأفقية، وتوقع بامتداد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

الصيف وسهيل

وكشف رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أنه أمس دخل طالع البطين الذي يتزامن مع الـ24 من مايو، وبقي على طلوع وظهور نجم الثريا 13 يوما، وبقي على فصل الصيف 28 يوما، وبقي على سهيل 92 يوماً، وبقي على الخريف 122 يوما، وبقي على الوسم 145 يوما، وبقي على الشتاء 212 يوما.

عوالق غبارية

وما زالت العوالق الغبارية تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية ودول الكويت والعراق والبحرين وقطر وإيران، واتجهت عاصفة أمس ناحية نجران وشرقي عسير والربع الخالي والإمارات.

وقال المسند: سجلت الدمام والمنطقة الشرقية أمس أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت 48 درجة مئوية ظهرا، وجاء في الترتيب الخامس الأحساء بدرجة 46.7، بينما الرياض ترتيبها 14 بدرجة حرارة بلغت 45.6. في حين أثرت الكتلة الهوائية المعتدلة أمس في شمالي السعودية، فسجلت العظمى في طريف 28 فقط.

جنوبية غربية

وأوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن الغبار كان أمس فجرا على وسط وجنوب الشرقية والبحرين وقطر، ومتوقع أن يتابع سيره في الإمارات وسلطنة عمان وجنوب المنطقتين الشرقية والرياض، كما يتوقع وصوله إلى نجران وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، وعوالق ترابية خفيفة على الوسطى والشرقية.

ووفقا لموقع «طقس العرب» يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة، بينما يكون حارا نسبيا شمال المملكة وصولا لحائل ومعتدلا في المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة في أجزاء من جازان وعسير، ويستمر تأثر أجزاء من شرق ووسط المملكة بعوالق ترابية وغبار، ورياح نشطة في أجزاء من شرق ووسط المملكة.