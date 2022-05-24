حملة لتسوير المواقع الإنشائية

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية الهادفة إلى التعريف بأهمية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية في جميع أحياء المدن والمحافظات ودوره في تحسين المشهد الحضري والحفاظ على سلامة المارة ومستخدمي الطريق من أعمال البناء القائمة على الأرض، حيث سيتم البدء الإلزامي في التطبيق اعتبارًا من مطلع العام الهجري القادم 1444.

توفير السلامة

ويهدف تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية إلى المحافظة على الشوارع والطرقات المحيطة بالأراضي المراد إنشاء المباني عليها، من خلال إقامة سور مؤقت على كامل الأرض يتيح لمالك المبنى والمقاول تخزين المواد المخصصة للبناء لحمايتها والمحافظة عليها، كما يسهم السور في توفير السلامة للمارة ومستخدمي الطريق من أعمال البناء والإنشاء القائمة في الأرض.

مواصفات فنية

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتعزيز الجاذبية البصرية في شوارع وأحياء المدن عن طريق المحافظة على مظهرها الخارجي، من خلال تحديد مواصفات فنية لمتطلبات تسوير مواقع المشروعات الإنشائية في المباني السكنية، ودعم جهود مبادرة تحسين المشهد الحضري الرامية إلى إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعًا في مدن المملكة.