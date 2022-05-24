أمير المدينة يترأس اجتماع لجنة الحج

وتناول الاجتماع، استعراض ملامح الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والتي شملت 9 برامج رئيسية تتمحور حول تنظيم وإدارة الحشود والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، والبرامج الخدمية ومنظومة التشغيل والصيانة والخدمات المساندة، في حين استعرضت أمانة منطقة المدينة المنورة خطة العمل الموسمية التي تعزز مستوى النظافة العامة وصحة البيئة ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور الزائرين، ومراكز خدمات الوقود على الطرق السريعة. في الجانب الصحي، شرعت صحة المدينة المنورة في تهيئة المرافق الصحية على مستوى المنطقة بطاقة تشغيلية تصل إلى 3665 سرير تنويم بالإضافة إلى 521 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة ضمن نطاق المنطقة المركزية ومراكز النقل الإسعافي، إلى جانب إقرار خطط العمل الوقائية الصحية في منافذ الدخول، وإجراءات مكافحة العدوى والأمراض المعدية.
كما استعرضت الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وقدمت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بمنطقة المدينة المنورة، جانباً من ملامح خطتها التشغيلية والتي تضمنت تهيئة مراكز الاستقبال ومتابعة منظومة الخدمات السكنية للزوار، كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت بشأنها التوصيات اللازمة.
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