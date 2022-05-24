46 مشروعا لطالبات الأزياء والنسيج بجامعة نورة

واشتمل المعرض على 46 مشروعًا بواقع 276 تصميمًا من أعمال طالبات القسم في مقرر مشروع التخرج المستوى الثامن، قُدمت للجمهور بهدف تبادل المعارف والخبرات في مجال الأزياء، ودعم الطالبات بدعوة الجهات المختصة والمهتمين بالأزياء وأرباب العمل لاستقطابهم.
وفي هذا الشأن أوضحت رئيسة قسم تصميم الأزياء والنسيج، الدكتورة مي بنت عبد العزيز الرشيد؛ بأنّ المعرض يعكس المهارات والمعارف التي اكتسبتها الطالبة خلال رحلتها الدراسية في البرنامج، ويُسلط الضوء على مخرجات المقرر والممارسات والتطبيقات المتنوعة التي عملت عليها الطالبة في إنتاج الأفكار الإبداعية لمشاريع مبتكرة.
يُشار إلى أنّ المعرض يستقبل زواره من يوم الأحد 22مايو وحتى مساء يوم الثلاثاء 24 مايو، للسيدات من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والدعوة عامة في الفترة المسائية من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً بقاعة كاد جاليري رقم- 12.502 - محطة A8.
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