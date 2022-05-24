1200 فرصة وظيفية بملتقى الدمام التقني

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وأوضح مدير إدارة التدريب المهندس بدر العبدالواحد، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ملتقيات التوظيف وانطلاقا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.من جهته بين عميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد الغامدي، أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال.
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