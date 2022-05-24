انضمام جامعة الأميرة نورة للفهرس السعودي الموحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون المكتبات انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد «فهارس».

وقع اتفاقية العضوية من جانب العمادة رابعة البراك، ومن جانب المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد عثمان الأسمري، بحضور الأمين العام المكلف الدكتور منصور الزامل وعميدة شؤون المكتبات الدكتورة حنان الصقية.

وينظر إلى الفهرس السعودي الموحد على أنه العنصر الرئيس في برامج البنية التحتية الثقافية بالمملكة، والداعم لتحقيق برنامج جودة الحياة في المجتمع الحيوي وفق رؤية المملكة 2030، كما يضيف بشكل خاص في إثراء الجانب العلمي والبحثي والثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي.

يذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من خلال مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة ممثلة في الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات.