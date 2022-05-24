إزالة مليون م3 كثبان رملية من حرم الطرق خلال أبريل

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وتستخدم الوزارة أدوات خاصة بإزالة الكثبان الرملية وإيقاف زحف الرمال على الطرق، حيث تقوم عملية الإزالة بشكلٍ دوري.حيث عملت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لمنع زحف الرمال على الطرق وإزالة الكثبان الرملية، في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتقليل آثار ظاهرة التصحر، ومن ذلك تشجير مناطق زحف الرمال على الطرق السريعة التي تربط المدن ببعضها البعض، كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «لنجعلها خضراء» بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إذ جرت الأعمال بزراعة أربعة صفوف من الأشجار بمسافات بينية مناسبة، وإقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري، في خطوة تستهدف زراعة أكثر من 4000 شجرة.
وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في الحد من زحف الرمال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
الاستراتيجية تستهدف:
- تبني أحدث التقنيات التي تسهم في منع التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية.
- الصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق.
- الحفاظ على ريادتها عالميا في ترابط شبكاتها.
- خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.
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