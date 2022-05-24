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المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 3 جوائز عالمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب السعودي للفيزياء حضوره بين الكبار، مواصلا تألقه بالفوز بـ3 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء EuPhO 2022 في نسخته السادسة، التي استضافتها دولة سلوفينيا خلال الفترة من 20- 24 مايو الحالي، من بين 182 طالبا وطالبة يمثلون 37 دولة، لترفع المملكة، ممثلة في مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، رصيدها من الجوائز في الأولمبياد إلى 13 جائزة، حيث حقق الطالب صادق العباد، من إدارة تعليم الرياض الميدالية البرونزية، والطالب محمد البركات من تعليم الشرقية شهادة تقدير، والطالب حسين قدح من تعليم جدة شهادة تقدير.

وقالت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المكلف الدكتورة آمال الهزاع «إن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات أبناء الوطن في المحافل الدولية، مؤكدة أن الطلاب السعوديين بمواهبهم وقدراتهم التنافسية نجحوا في حصد الجوائز، لافتة إلى أن مؤسسة موهبة تعمل جاهدة لتمكين الموهوبين السعوديين من منظومة المهارات والكفاءات وفق أحدث أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وانطلقت الدورة الأولى للأولمبياد الأوروبي للفيزياء في عام 2017 في أستونيا، ويعتمد مفهوم الأولمبياد على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد:


  • 2385 ساعة تدريبية لكل طالب في موهبة
  • التدريب على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب
  • اختبارات دورية وجرى تدريبهم على مهارات التفكير العليا
  • التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة، صممت خصيصا لمسابقات محلية ودولية

مثل الوطن في الأولمبياد فريق ضم:


  • 5 طلاب خاضوا الاختبار على مدى يومين، بمعدل 5 ساعات يوميا
  • الأول: نظري، وشمل 3 مسائل بأفكار عميقة، تحتاج لحلول إبداعية
  • الثاني: عملي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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