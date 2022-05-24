شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 3 جوائز عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المكلف الدكتورة آمال الهزاع «إن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات أبناء الوطن في المحافل الدولية، مؤكدة أن الطلاب السعوديين بمواهبهم وقدراتهم التنافسية نجحوا في حصد الجوائز، لافتة إلى أن مؤسسة موهبة تعمل جاهدة لتمكين الموهوبين السعوديين من منظومة المهارات والكفاءات وفق أحدث أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».وانطلقت الدورة الأولى للأولمبياد الأوروبي للفيزياء في عام 2017 في أستونيا، ويعتمد مفهوم الأولمبياد على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.
الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد:
- 2385 ساعة تدريبية لكل طالب في موهبة
- التدريب على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب
- اختبارات دورية وجرى تدريبهم على مهارات التفكير العليا
- التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة، صممت خصيصا لمسابقات محلية ودولية
مثل الوطن في الأولمبياد فريق ضم:
- 5 طلاب خاضوا الاختبار على مدى يومين، بمعدل 5 ساعات يوميا
- الأول: نظري، وشمل 3 مسائل بأفكار عميقة، تحتاج لحلول إبداعية
- الثاني: عملي
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 3 جوائز عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.