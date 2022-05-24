المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 3 جوائز عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب السعودي للفيزياء حضوره بين الكبار، مواصلا تألقه بالفوز بـ3 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء EuPhO 2022 في نسخته السادسة، التي استضافتها دولة سلوفينيا خلال الفترة من 20- 24 مايو الحالي، من بين 182 طالبا وطالبة يمثلون 37 دولة، لترفع المملكة، ممثلة في مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، رصيدها من الجوائز في الأولمبياد إلى 13 جائزة، حيث حقق الطالب صادق العباد، من إدارة تعليم الرياض الميدالية البرونزية، والطالب محمد البركات من تعليم الشرقية شهادة تقدير، والطالب حسين قدح من تعليم جدة شهادة تقدير.

وقالت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المكلف الدكتورة آمال الهزاع «إن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات أبناء الوطن في المحافل الدولية، مؤكدة أن الطلاب السعوديين بمواهبهم وقدراتهم التنافسية نجحوا في حصد الجوائز، لافتة إلى أن مؤسسة موهبة تعمل جاهدة لتمكين الموهوبين السعوديين من منظومة المهارات والكفاءات وفق أحدث أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وانطلقت الدورة الأولى للأولمبياد الأوروبي للفيزياء في عام 2017 في أستونيا، ويعتمد مفهوم الأولمبياد على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد:







2385 ساعة تدريبية لكل طالب في موهبة



التدريب على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب



اختبارات دورية وجرى تدريبهم على مهارات التفكير العليا



التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة، صممت خصيصا لمسابقات محلية ودولية



مثل الوطن في الأولمبياد فريق ضم: