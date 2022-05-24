«جدري القرود».. يطل على العالم بعد غياب 52 عاما

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ومنذ 52 عاما يتم تسجيل بؤر صغيرة بشكل دوري، حيث كان يستوطن المرض في عدد محدود من بعض دول أفريقيا. وعادة ما تكون فترى حضانة الفيروس من 7 إلى 14 يوما ويمكن أن تستمر فترة الحضانة إلى 21 يوما.و أكدت وزارة الصحة في وقت سابق أنه لم يتم رصد أي حالة في المملكة مصابة بالمرض، الذي بدأت تظهر له حالات أخيرا في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50عاما. وأشارت إلى جاهزية وقدرة المملكة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أخيرا عن تسجيل أول إصابة بمرض «جدري القرود» الفيروسي لرجل من ولاية ماساتشوستس. بحسب ما ذكرته شبكة (إن بي سي نيوز).
وأكدت إسبانيا في وقت سابق رصد أول إصابة بالمرض، بعد تفشي حالات في البرتغال والمملكة المتحدة.
طرق انتشار العدوى
- ينتقل للإنسان عن طريق الملامسة المباشرة، أو الإفرازات المخاطية للحيوان المصاب
- قد تنتقل العدوى من شخص لآخر عن طريق الرذاذ أو ملامسة بثور المرضى أو الأدوات أو الأسطح الملوثة
الأعراض:
- ارتفاع في درجة الحرارة
- ظهور طفح جلدي
- تضخم في الغدد الليمفاوية
- آلام في الظهر
- صداع
- الشعور بالتعب
- ألم في العضلات
للحد من انتشار العدوى:
- تجنب مخالطة المصابين
- ارتداء القفازات والكمامة أثناء الاعتناء بالمرضى
- تجنب ملامسة الحيوانات المصابة
- غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم
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