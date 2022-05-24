ولي العهد يستقبل الطلاب الفائزين بجوائز آيسف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة. وعبر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية، والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن. وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة. وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

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