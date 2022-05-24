شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش تقارير الأداء السنوي لـ4 جهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعا عبر الاتصال المرئي أمس، لمناقشة تقارير الأداء السنوي لـ4 جهات، منها التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية، حيث تمت مناقشة ما تضمنه تقرير المركز انطلاقا من الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها بتسريع عمليات التصفية واستيفاء الحقوق. كما بحثت التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية للعام المالي الحالي، وطرحت اللجنة الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجلس.

وناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وثمنت اللجنة خلال اجتماعها الجهود المباركة التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخدمة ضيوف الرحمن - جل وعلا - وخدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها، ومعالجة جميع الصعوبات التي تواجهها.

كما ناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ونوهت اللجنة بالدور المهم للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في خدمة الإسلام والمسلمين، لا سيما فيما يتعلق بالفتاوى ونشر العلم الشرعي وإعداد البحوث العلمية والمشاركة بفاعلية في البرامج التوعوية لجميع شرائح المجتمع عبر القنوات المختلفة.