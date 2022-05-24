لجنة شورية تناقش تقارير الأداء السنوي لـ4 جهات

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وناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وثمنت اللجنة خلال اجتماعها الجهود المباركة التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخدمة ضيوف الرحمن - جل وعلا - وخدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها، ومعالجة جميع الصعوبات التي تواجهها.كما ناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ونوهت اللجنة بالدور المهم للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في خدمة الإسلام والمسلمين، لا سيما فيما يتعلق بالفتاوى ونشر العلم الشرعي وإعداد البحوث العلمية والمشاركة بفاعلية في البرامج التوعوية لجميع شرائح المجتمع عبر القنوات المختلفة.
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