شكرا لقرائتكم خبر رحلات دولية لـ «قادة 2030»لتوظيف العقلية الابتكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مسعى مؤسسة «مسك» لتطوير قادة يملكون رؤية ثاقبة، انطلقت أخيرا الوحدة الدولية للدفعة الأولى من برنامج قادة 2030 في جنيف، في فرصة فريدة التقى خلالها المشاركون بعلماء من منظومة «سيرن»، حيث تعمقوا في توظيف العقلية العلمية لتطوير الفكر التسارعي. وبعد جولة تنمي المهارات القيادية الأساسية في محطة جنيف انتقل مشاركو الوحدة الدولية إلى مدينة برشلونة لاستكمال تجربة توظيف العقلية الابتكارية في نمو المنظمات، من خلال محاضرات وزيارات ميدانية قدمت من قبل جامعة «Esade». ويعد «قادة 2030» برنامجا يختص بتطوير القادة السعوديين، على مستوى عالمي، يتم تقديمه مع شركاء أكاديميين عالميين، بأخذ السياق السعودي في الاعتبار، ويهدف البرنامج إلى توظيف إمكانيات القادة لبلوغ أهداف ورؤية المملكة، وتبني أنماط التفكير المختلفة وصقل المهارات وتعزيزها؛ للتعامل مع التحديات غير المسبوقة، وقيادة الفرق والمؤسسات لتحقيق استراتيجيات الرؤية. وفي هذا الإطار تهدف مؤسسة ويعد «قادة 2030» برنامجا يختص بتطوير القادة السعوديين، على مستوى عالمي، يتم تقديمه مع شركاء أكاديميين عالميين، بأخذ السياق السعودي في الاعتبار، ويهدف البرنامج إلى توظيف إمكانيات القادة لبلوغ أهداف ورؤية المملكة، وتبني أنماط التفكير المختلفة وصقل المهارات وتعزيزها؛ للتعامل مع التحديات غير المسبوقة، وقيادة الفرق والمؤسسات لتحقيق استراتيجيات الرؤية. وفي هذا الإطار تهدف مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» إلى تطوير قادة يمتلكون رؤية ثاقبة وقدرة على تجسيد روح الرؤية. أهم العناصر في البرنامج





5 وحدات مكثفة على مدار 25 يوما



جلسات افتراضية بين الوحدات



جلسات إرشاد مهنية للأفراد والمجموعات



اختبارات لأساليب القيادية وفرص التطوير



مشاريع جماعية وتجارب عملية لمواجهة التحديات المحلية والمرتبطة بالرؤية (مشروع التخرج)



وحدات اختيارية (مثل: المالية وغيرها)



يشمل المنهج ممارسات محلية وعالمية

ماذا يوفر البرنامج؟



رحلة قيادية فريدة تهتم بأدق التفاصيل



العمل على تطوير قادة قادرين على تبني التحول والتغيير



اتخاذ توجهات جديدة لقيادة الوطن وتحقيق أهداف رؤية 2030



بعد الانتهاء من البرنامج ستُكتسب مجموعة من المهارات والإمكانات المخصصة للبرنامج وللقادة السعوديين

مخرجات البرنامج



اكتساب رؤى واستراتيجيات متنوعة لتنفيذ تحول مبتكر على نطاق واسع



مواجهة التحديات والأفكار التقليدية، وإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المملكة



تطوير كفاءات فريدة من نوعها تسهم في دفع عجلة التغيير في المملكة



ترسيخ المهارات القيادية وإعداد القادة للمساهمة في رحلة التحول لتحقيق رؤية 2030



الانضمام إلى نخبة من القادة الملهمين وذوي الخبرة في المملكة والمشاركة في رابطة مسك للقيادة وفروع رابطة خريجي إيسادا



كانت هذه تفاصيل خبر رحلات دولية لـ «قادة 2030»لتوظيف العقلية الابتكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.