إنجاز 92% من سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع نجران

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وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة نجران 92% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في 6 أحياء داخل مدينة نجران.وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

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