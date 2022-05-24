منع الديكور والزينة داخل مخيمات الحجاج في عرفات

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وشددت وزارة الحج والعمرة في اشتراطات إنشاء الخيام بعرفات على أهمية وجود مخرجين للطوارئ لكل خيمة مساحتها أكبر من 200 م2، وفي حال تركيب الأبواب فيجب أن تفتح إلى الخارج ولا يقل عرض المخرج الواحد عن 1.5 م، إضافة إلى منع تغطية مجاري السيول بالخيام أوالفرش، ويشترط تقديم تقرير هندسي يفيد بسلامة التركيب والإنشاء ومدى تثبيتها ومقاومتها للظروف الجوية.من جهة أخرى يتم استخدام الخيام الكبيرة المطورة حسب المواصفات الأوروبية (الصيوان) بمقاسات مختلفة من مضاعفات 5م على ألا تزيد مساحة الخيمة عن 600 م2، مع الالتزام بحدود المربعات وترك مسافة كافية لوضع الوحدة الخارجية للتكييف ولوحة الكهرباء مع مراعاة عدم التعدي على الممرات مع إحضار شهادة المنشأ للمواد المستخدمة، كما أنه يمكن استخدام الخيام المطورة بمقاسات مختلفة من مضاعفات 4 م، مع الالتزام بحدود المربعات وترك مسافة كافية لوضع الوحدة الخارجية للتكييف ولوحة الكهرباء مع مراعاة عدم التعدي على الممرات مع إحضار شهادة المنشأ للمواد المستخدمة.
من اشتراطات إنشاء الخيام وطريقة توزيع الممرات بعرفة:
- هياكل الخيام من القطاعات الألمنيوم الصلبة عالية المقاومة بإكسسوارات وبراغي من النوع المجلفن على الحار.
- يمنع استعمال المواد غير المقاومة للحريق في بناء الفواصل الداخلية لتقسيم المساحة كالخشب أوالقماش.
- تشكل كل خيمة قطاع حريق مستقل، ويجب فصل الخيام بممرات لا تقل عن 3 م مع المحافظة على الممرات القائمة.
- الغطاء العلوي للخيام بغشاء ( p v c ) الأوروبي المقاوم للحريق ولون أبيض بلاك أوت وزن 850 جم / م.
- تثبيت الخيام بقواعد خرسانية مسبقة الصنع بمقاسات ( 60 × 60 × 60 ) سم تحت مستوى الأرض بين كل عامودين في الاتجاه الطولي من لخيمة وربطها بهيكل الخيمة باستخدام كابلات شد معدنية بسماكة مناسبة لا تقل عن 10 ملم أو استخدام شداد جديد من مادة البوليستر على ألا يقل عرض سير الحزام عن 50 ملم أو 2 بوصة، وأن تكون قوة السحب عالية، وألايقل سمك حديد الخطاف عن 16 ملم.
- تثبيت الأعمدة حسب المواصفات الخاصة بالشركة المصنعة وباستخدام بلاطات معدنية مثبته بأوتاد معدنية لا يقل طولها عن 80 سم وقطر 18 ملم، وعدد 4 في كل قاعدة مع مراعاة دك التربة قبل أعمال التثبيت.
- يجب التثبيت جيدا لهيكل الخيمة لمنعها من السقوط بفعل الرياح أو الأمطار مع التأكد من سلامة الأعمدة الرئيسة والجسور العلوية والربط بينهم مع وجود كابلات، وتيوبات معدنية، واكسات تربيط لمقاومة الرياح، وأن تكون في بداية الخيام ولا تزيد المسافة عن 2 بايكة.
- يربط الهيكل الحديدي للخيمة بدائرة تأريض الكهرباء
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