شكرا لقرائتكم خبر منع الديكور والزينة داخل مخيمات الحجاج في عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن اشتراطات إنشاء الخيام وطريقة توزيع الممرات بمشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام يمنع إضافة أي شكل من أشكال الديكور والزينة كالشيفون والستائر والأشجار البلاستيكية أوالورقية أو المجففة بمختلف أنواعها داخل الخيام المخصصة للحجاج.

وشددت وزارة الحج والعمرة في اشتراطات إنشاء الخيام بعرفات على أهمية وجود مخرجين للطوارئ لكل خيمة مساحتها أكبر من 200 م2، وفي حال تركيب الأبواب فيجب أن تفتح إلى الخارج ولا يقل عرض المخرج الواحد عن 1.5 م، إضافة إلى منع تغطية مجاري السيول بالخيام أوالفرش، ويشترط تقديم تقرير هندسي يفيد بسلامة التركيب والإنشاء ومدى تثبيتها ومقاومتها للظروف الجوية.

من جهة أخرى يتم استخدام الخيام الكبيرة المطورة حسب المواصفات الأوروبية (الصيوان) بمقاسات مختلفة من مضاعفات 5م على ألا تزيد مساحة الخيمة عن 600 م2، مع الالتزام بحدود المربعات وترك مسافة كافية لوضع الوحدة الخارجية للتكييف ولوحة الكهرباء مع مراعاة عدم التعدي على الممرات مع إحضار شهادة المنشأ للمواد المستخدمة، كما أنه يمكن استخدام الخيام المطورة بمقاسات مختلفة من مضاعفات 4 م، مع الالتزام بحدود المربعات وترك مسافة كافية لوضع الوحدة الخارجية للتكييف ولوحة الكهرباء مع مراعاة عدم التعدي على الممرات مع إحضار شهادة المنشأ للمواد المستخدمة.

من اشتراطات إنشاء الخيام وطريقة توزيع الممرات بعرفة: