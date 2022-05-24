إصدار 27 تصريحا لمباني الجهات الحكومية في مكة

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وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس أيمن مطر، أن الأمانة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية لما يهدف خدمة المصلحة العامة، وذلك من خلال إصدار التصاريح وتخصيص المواقع اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة، مؤكدا التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والقطاعات الحكومية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.من جانبه بين مدير إدارة خدمات المشاريع الحكومية المهندس بندر الزايدي، أن الأمانة أصدرت 27 تصريحا لعدد من الجهات الحكومية في عدة مواقع من العاصمة المقدسة، لافتا إلى تخصيص 10 مواقع للمساجد تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة لتخصيص 7 مواقع لجامعة أم القرى، وجار العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها الجهات المعنية، كما خصصت 42 موقعا استثماريا بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي وزوار أم القرى.
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