إيقاف مواطن أشعل النار بخزان محطة وقود

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى نقل أحدهما للمستشفى لتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابته في الحادثة، وضبط الآخر بعد هروبه من موقع الحادثة وجرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين تعمد أحدهما إشعال النار بالقرب من خزان وقود في إحدى محطات الوقود بمدينة سكاكا أثناء تعبئته، مما تسبب في اشتعال النار في الخزان.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى نقل أحدهما للمستشفى لتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابته في الحادثة، وضبط الآخر بعد هروبه من موقع الحادثة وجرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.

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