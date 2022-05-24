دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني

تلقى رئيس المؤتمر المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32للجمهورية اليمنية – ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية- وذلك من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، ينشر (الميثاق نت) فيما يلي نصها:

الاخ المناضل الشيخ صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد

يطيب لنا في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية في الامانة العامة بأسمنا ونيابة عن كل مكونات العمل الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني على امتداد الجمهورية اليمنية آن نرفع اليكم باحر التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ٢٢ مايو ١٩٩٠ م.

هذا اليوم العظيم في تاريخ الشعب اليمني الصامد والصابر والمقاوم اليوم، الذي كان ومازال وسيظل مصدر عزة وكرامة وفخرا لكل ابناء الشعب اليمني جيلا بعد جيل بكل توجهاتهم السياسية.

ان يوم الثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠ الذي رفرف علمه في سماء عدن الباسلة وشاع نوره وهاجا مضيئا في سمائها معلنا بذلك اعظم منجزعرفته اليمن وعصرا جديدا عاد لليمن ارضا وانسانا لحمته ووحدته، وللجمهورية اليمنية رونقها ومكانتها بين الدول، والذي كان لقيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي انذاك شرف تحقيق هذا المنجز العظيم،

الاخ رئيس المؤتمر

ان الشعب اليمني يحتفل اليوم بالعيد الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية والتاريخ يعيد نفسه، فنحن اليوم في العام الثامن من التحالف الغاشم على شعبنا وبلدنا اليمن بهدف تقسيمه ونهب ثرواته .

سيظل الدفاع عن الجمهورية اليمنية أرضًا وانسانا واجبًا مقدسا ونهجا ينتهجه اليوم المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفاؤه على امتداد الوطن وترابه بقيادتكم الحكيمة وشركائهم انصار الله وكافة القوى المناهضة للعدوان الغاشم وكافة ابناء الشعب اليمني في الحفاظ على وحدة الوطن والذود عنه ومواجهة التحالف بكل مسمياته واهدافه ومشاريعه ولن يجني الا العار والهزيمة من الشعب اليمني الآبي الصامد.

نكرر التهنئة لكم بهذه المناسبة الخالدة ونؤكد لكم باسم كل منتسبي كيانات العمل الجماهيري عمالية ومهنية وحقوقية ومنظمات المجتمع المدني عل امتداد الوطن الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة في المؤتمر الشعبي العام والحفاظ على كل منجزات الوطن ووحدته وأمنه واستقراره حتي يكتب الله النصر والاستقلال التام للجمهورية اليمنية.

وتقبلو خالص التحية والتقدير

اخوكم / الشيخ سيف عبدالولي الهياشي

القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة.