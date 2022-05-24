ألمانيا تطلب 40 ألف جرعة لقاح كإجراء وقائي لجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - طلبت ألمانيا

40 ألف جرعة من لقاح شركة بافاريان نورديك لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين بجدري القرود إذا حدث انتشار أكثر حدة للمرض في ألمانيا، لكن المسؤولين يعتمدون على الإجراءات الاحترازية الأخرى في الوقت الراهن.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن إجراءات مثل فترة العزل التي لا تقل عن 21 يوما الموصى بها للمصابين ستكون كافية في الوقت الحالي لاحتواء تفشي المرض.

أضاف لوترباخ “إذا زاد تقشي العدوى، سنحتاج لأن نكون مستعدين لاحتمال تطعيم المخالطين وهو ما لم يوص به بعد في هذه المرحلة، لكن ربما يصبح ضرورة”.

وأردف أن من الممكن احتواء تفشي مرض جدري القرود وأنه لا يوجد مؤشر على بداية جائحة جديدة، مشيرا إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يحول دون تمكن العامل المسبب للمرض في المجتمعات.