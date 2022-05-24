وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن إجراءات مثل فترة العزل التي لا تقل عن 21 يوما الموصى بها للمصابين ستكون كافية في الوقت الحالي لاحتواء تفشي المرض.
أضاف لوترباخ “إذا زاد تقشي العدوى، سنحتاج لأن نكون مستعدين لاحتمال تطعيم المخالطين وهو ما لم يوص به بعد في هذه المرحلة، لكن ربما يصبح ضرورة”.
وأردف أن من الممكن احتواء تفشي مرض جدري القرود وأنه لا يوجد مؤشر على بداية جائحة جديدة، مشيرا إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يحول دون تمكن العامل المسبب للمرض في المجتمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تطلب 40 ألف جرعة لقاح كإجراء وقائي لجدري القرود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.