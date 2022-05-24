محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق.. فوائد مذهلة وغير متوقعة “للتين الشوكي” لن تصدقي ما يفعله عند تناوله كل يوم يصنع المعجزات !

فوائد التين الشوكي المتعددة يحتوى على الكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والألياف الغذائية اللازم لبناء جسم الإنسان، ويحتوى التين الشوكي على العديد من الفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان مثل فيتامين ب وفيتامين سي. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : يعمل على ضبط السكر في الدم ويعمل على ضبط نسبة الأنسولين فى الجسم. يستخدم فى معالجة الشيخوخة. يعمل التين الشوكي على تنظيم عملية الهضم فيقوم بإفراز مواد سائلة تعمل على تليين الطعام عند مرورة بالجهاز الهضمي، ويعالج الإنتفاخ والإمساك. يستخدمه الناس الذين يقومون بعمل الرجيم لأنه يعمل على إذابة الدهون فبالتالي يعمل على إنقاص الوزن مع المحافظة على جسم سليم. يعمل التين الشوكي على تنشيط الدورة الدموية ويحافظ على تنظيم ضربات القلب. يعالج مشكلة الأنيميا ويزيد من نسبة الهيموجلوبين فتناول التين الشوكي يعمل على تعويض الجسم من نقص السكريات فى الجسم ويعطي الطاقة والحيوية والنشاط. ويحافظ التين الشوكي على تقوية العظام والأسنان لأنه يحتوى على الكالسيوم. يحارب التين الشوكي الإكتئاب ويحسن من مزاج الإنسان. تناول التين الشوكي مهم جدا للمرأة الحامل لأنها تحتاج إلى نظام غذائي سليم ومتوازن وصحي حتى تحافظ على نفسها وعلى الجنين. يعالج التين الشوكي نزلات البرد والسعال. يعتبر التين الشوكي كمسكن للالتهابات مثل التهابات المفاصل وشد العضل. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي على تحسين الرؤية وتعمل على تقوية النظر. التين الشوكي يحسن ويقوي من المناعة فبالتالي يقي الجسم من أي أمراض تهاجمه. يعتبر التين الشوكي نوع من أنواع النباتات وتعتبر أيضا نوع من أنواع الفاكهة الذى يتميز بطعمه الحلو المختلف، ويشتهر التين الشوكي في مصر والعالم العربي، وهو الذى يقبل عليه جميع الناس، والتين الشوكي نبات يؤكل في فصل الصيف، ويفضل تناوله الكبار والصغار، ويتم تناوله فى أى وقت من أوقات اليوم ويمكن تناوله بعد أداء التمارين الرياضية، ويجب الحرص عند تقشير التين الشوكي لأنه يتميز بقشرة مليئة بالشوك يمكن أن تتسبب في جرح لليدين فيجب أن تكون بعيدة من الأطفال صغار السن.

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