رصد 14 مخالفة بمباني تحت الإنشاء في الخبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الخبر رصدت بلدية الخبر 14 مخالفة لمباني تحت الإنشاء بحي الحمراء تضمنت عدم الاهتمام بنظافة الموقع خلال العمل، وعدم تسوير الموقع خلال فترة الانشاء.

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