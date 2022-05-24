وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنلندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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