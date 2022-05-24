شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني: السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال عقوبة نشر مقاطع «الداش كام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المحامي خالد أبو راشد، في لقاء عبر قناة السعودية ، أن تركيب كاميرا "الـداش كام" قانونـي مـالـم يكن هنـاك أي تعميم أو نص قانوني يفيد بمنع تلك الأجهزة.

وأشار إلى أن استخدام محتوى "الـداش كام" لغيـر الجهـات المختصـة يعتبـر مخالفة، مثل نشـره على وسـائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأما نشر مقاطع "الداش كام" في مواقع التواصل الاجتماعي تندرج تحت بند المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن و3 مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.