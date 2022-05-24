محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على قائد مركبة ومرافقه على طريق الساحل (جدة – الليث)، بحوزتهما سلاح ناري و(5905) أقراص إمفيتامين مخدِّر،مخبأة داخل تجاويف المركبة. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ناري و5905 أقراص إمفيتامين مخدِّر في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.