وزير الاتصالات: «ولي العهد الداعم والمُمكّن الأول لكل الحالمين والمبتكرين والموهوبين»

محمد بن مسعود - الدمام - علق عبد الله عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، على استقبال سمو ولي العهد يستقبل لوفد “موهبة” والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “شكراً سمو سيدي، فأنت الداعم والمُمكّن الأول لكل الحالمين والمبتكرين والموهوبين”.

وتابع: “يستاهلون أبطال المستقبل هذا التكريم، وهذه رسالة أن الموهوبين اليوم على رأس هرم الأولويات لدى القيادة في كل المجالات، وتجسيد لرؤية وطننا الحبيب في خلق جيل مبدع ومنافس عالمياً”.

واختتم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: “فخورين فيكم يا أبطال”.

وفي وقت سابق استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.