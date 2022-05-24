اخبار الخليج – الوفد البحريني المشارك في منتدى الاقتصاد العالمي يجتمع مع دولة رئيس الوزراء الفلسطيني

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع دولة الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني ، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. كما تم استعراض العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة، والجهود المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين ، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.
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